Puglia, 9 i nuovi casi. Lecce, Taranto, Bat e Foggia a quota zero

Torna stabile e a una sola cifra dopo il riallinamento dei dati registrati ieri il contagio da covid-19 in Puglia.Sono infattii nuovi casi positivi su una quota consistente di test (2036) secondo quanto rende noto il presidente della Regione, Michele Emiliano , nelbollettino epidemiologico quotidiano sul Covid-19 redatto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Ieri erano stati 27 (anche se riferiti in parte a giorni precedenti, come aveva spiegato Pierluigi Lopalco, responsabile emergenze epidemiologiche) su 2113 tamponi. Nella giornata odierna si registrano quattro decessi, stesso numero di ieri.I 9 casi sono così distribuiti:1 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;7 nella Provincia di Brindisi;0 nella Provincia di Foggia;0 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Per 1 caso è in corso di attribuzione la provincia di appartenenza.Dei 4 decessi, 1 è avvenuto in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 101.738 test.Sono 2.157 i pazienti guariti (+ 37 rispetto a ieri) e 1.805 i casi attualmente positivi (-33). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.448 così divisi: 1.462 nella provincia di Bari; 381 nella provincia di Bat (un caso eliminato dal database); 651 nella provincia di Brindisi; 1.135 nella provincia di Foggia; 511 nella provincia di Lecce; 278 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce, 1 residente fuori regione.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.448 così divisi:1.462 nella Provincia di Bari;381 nella Provincia di Bat (un caso eliminato dal database);651 nella Provincia di Brindisi;1.135 nella Provincia di Foggia;511 nella Provincia di Lecce;278 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;2 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.