Puglia, 99 nuovi casi: superata quota 1000 ma il trend resta stabile

Continua a rimanere stabile la curva del contagio in Puglia. Soo infatti 99 i nuovi casic positivi al coronavirus registrati oggi in Pugia sulla base di 584 test effettuati





I nuovi casi sono così suddivisi:



36 nella Provincia di Bari;

3 nella Provincia Bat;

1 nella Provincia di Brindisi;

29 nella Provincia di Foggia;

12 nella Provincia di Lecce;

5 nella Provincia di Taranto;

(13 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia).



Sono stati registrati 7 decessi: 3 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce.





Dall'inizio dell'emergenza il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.005, così divisi:

304 nella Provincia di Bari;

62 nella Provincia di Bat;

103 nella Provincia di Brindisi;

255 nella Provincia di Foggia;

161 nella Provincia di Lecce;

51 nella Provincia di Taranto;

15 attribuiti a residenti fuori regione;

(54 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia).





