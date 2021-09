Puglia, 88 nuovi casi: oltre la metà nel salento. Tre i decessi

Sono 88 i nuvi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia su 6.438 test effettuati. Tre i decessi, mentre il Salento continua a detenere la maglia nera per contagi. In provincia di Lecce sono stati infatti 49 i nuovi casi, a seguire Foggia con 24, Brindisi con 7, Bari con 2, Taranto con 1. Quattro sono tati i casi riconducibili a resideti fuori regione. La percentuale di positività torna a salire: è dell'1,36% contro l'1,01% di ieri.

3.681 sono le persone attualmente positive, 193 qielle ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Numero che si mantiene ben al di sotto il livello critico. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 266.082 i casi totali di Covid in Puglia, su 3.454.109

di test eseguiti. 255.651 le persone guarite, 6.750 quelle decedute.



Casi totali per provincia