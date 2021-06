Puglia, 73 nuovi casi su 4mila test. Tasso al 1,8&. Primo giorno senza decessi

In Puglia su 4001 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 73 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia Bat, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Il tasso di positività è dell'1,8% rispetto al 2,4 di ieri. Qui il bollettino ufficiale.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO La Puglia stringe all'angolo il Covid: crollo dei contagi, si... IL BOLLETTINO Covid, 134 nuovi contagi e 17 morti. Tasso di positività...

In tutto hanno perso la vita 6.588 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test. Sono 232.428 i pazienti guariti mentre ieri erano 231.760 (+668). I casi attualmente positivi sono 13.217 mentre ieri erano 13.812 (-595). I pazienti ricoverati sono 284 mentre ieri erano 2989 (-5).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test. 232.428 sono i pazienti guariti. 13.217 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.233, così suddivisi: