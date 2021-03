Puglia, aumenta la pressione sui pronto soccorso: 617 pazienti in 48 ore

Come paventato nel weekend appena trascorso la pressione sui pronto soccorso pugliesi è aumentata ancora: in soli due giorni sono stati assistiti 617 pazienti sospetti Covid. Trecento nella giornata di sabato e 317 ieri, rispetto ad una media giornaliera di circa 250 pazienti.

I dati sono riportati nella cronaca quotidiana di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il trend è in aumento, le due province più in difficoltà per l'elevato numero di chiamate al 118 sono quelle di Bari e Taranto. Proprio oggi è stato, però, attivato a Bari l'ospedale in Fiera del Levante che dovrebbe permettere una migliore gestione del flusso di pazienti Covid.