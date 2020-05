Puglia, cinque nuovi casi e un decesso (a Brindisi). Registrati due contagi a Lecce; zero per Bari e Bat

Ultimo aggiornamento: 16:45

Tornano ai minimi i casi di contagio in Puglia , dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5 casi di positività a fronte di un numero decisamente alto di tamponi (2.447) per l'infezione da Covid-19 coronavirus . Mentre un decesso si è registrato in provincia di Brindisi . Dopo diversi giorni a zero contagi, Lecce e provincia registrano due nuovi casi. Al di là dei dati giornalieri, continuano a scendere tutti i parametri allarmanti: i pazienti ricoverati sono scesi a 180 (un mese fa erano 499); gli attualmente positivi sono 1.395 (il 28 aprile erano 2.919). Ulteriore balzo dei guariti: 2.590, quasi duemila in più se rapportati al dato di trenta giorni addietro.I 5 casi sono così suddivisi:0 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;1 nella Provincia di Foggia;2 nella Provincia di Lecce;1 nella Provincia di TarantoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 111.946 test.Sono 2.590 i pazienti guariti.1.395 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.481 così divisi:1472 nella Provincia di Bari (1 caso eliminati da database);381 nella Provincia di Bat (2 casi eliminati da database);652 nella Provincia di Brindisi;1153 nella Provincia di Foggia;513 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;28 attribuiti a residenti fuori regione;1 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.