Puglia, nuovo lieve rialzo dei casi: 5 da ieri. Lopalco: «Il virus non è cambiato, circola tra i giovani»

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non è cambiato il virus, è lo stesso», solo che in questo momento la sua circolazione coinvolge «soggetti più giovani e asintomatici. Così si spiega la più bassa contagiosità».Lo ha detto il professor Pierluigi Lopalco , capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus , intervistato da RadioNorba. «L'estate - ha proseguito - dobbiamo passarla con serenità, il virus circola molto meno. In Puglia i casi rilevati in questi giorni sono tutti casi importati, persone che rientrano in Puglia. Evitiamo, però, di di andare tutti nello stesso posto, non affolliamo i luoghi».Sulla possibile seconda ondata di contagi in autunno, spiega: «Stiamo già facendo sorveglianza attiva per evitare che il virus si diffonda nella popolazione, stiamo aumentando il numero di tamponi. Ora ne facciamo tra i 2mila e i 3mila al giorno, ma potremmo farne di più. Questa preparazione sarà importante alla fine dell'estate».PUGLIA, LIEVE RIALZO DEI NUOVI CASI: 5 IN UN GIORNOCinque nuovi casi positivi al Covid-19 , su 1834 test, si registrano oggi in Puglia dove si sono verificati anche due decessi. Lo rende noto iI presidente della Regione, Michele Emiliano , sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I cinque contagi si riferiscono rispettivamente 3 alla provincia di Foggia, 1 alla provincia di Bari, 1 alla provincia di Brindisi.I due decessi sono avvenuti 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Foggia. Ieri su un numero più alto di test, 2246, erano stati registrati un solo caso positivo e zero decessi.Il numero di morti in totale è arrivato a 540. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 160.662 test. Sono 3.765 i pazienti guariti (+48 rispetto a ieri) e 220 sono i casi attualmente positivi (-35). Attualmente sono 33 i ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.525, così suddivisi:1.490 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.167 nella provincia di Foggia; 520 nella provincia di Lecce; 280 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.LECCE, TORNA ATTIVO IL REPARTO DI CARDIOCHIRURGIADopo l'allarme covid scattato alcuni giorni fa da ieri sera è tornato alla sua ordinaria attività il reparto di Cardiochirurgia del Vito Fazzi di Lecce.Mercoledì sera il Direttore medico del Presidio ospedaliero aveva disposto il blocco dei ricoveri a causa della ripositivizzazione al Covid-19 di un paziente operato e ricoverato nel reparto, risultato poi nuovamente negativo nel tampone successivo.In 48 ore tutti i locali sono stati sanificati e i tamponi, 109 in totale, effettuati su pazienti e operatori in servizio sono risultati tutti negativi.Grazie al tempestivo intervento di tutte le professionalità coinvolte si è reso possibile, in tempi rapidi e in sicurezza, lo sblocco dei ricoveri in un reparto così rilevante per la salute dei cittadini.