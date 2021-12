Puglia, 596 nuovi casi. Tasso di positività al 2,4%. Due i decessi

Restano sostanzialmente invariati rispetto a ieri i caontagi in Puglia dove si registrano 596 nuovi casi (2,4% dei 24.441 test giornalieri) e due morti. La maggioranza dei contagi è stata individuata nelle province di Bari (183), Foggia (132) e Lecce (111). Seguono le province di Taranto (73), Brindisi (51), Barletta-Andria-Trani (41).

Sono residenti fuori regione altri quattro contagiati, mentre per un altro caso la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 6.114 persone attualmente positive 126 sono ricoverate in area non critica (ieri 131) e 27 in terapia intensiva (ieri 24). Le persone guarite da ieri sono 335