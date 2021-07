Puglia, 58 nuovi casi e un decesso. Scendono ancora i ricoveri

Un lieve aumento dei nuovi casi di covid 19 si registra oggi in Puglia a fronte di una crescita del numero dei test. Una sola persona è deceduta, stesso dato di ieri. Continua l'ascesa, oggi più consistente, dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi sono in flessione. Prosegue il calo, anche se oggi lento, dei ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, oggi sono stati effettuati 6.127 tamponi per l'infezione da coronavirus e sono stati rilevati 58 casi positivi: 12 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 49 su 5.770 test.

I numeri dall'inizio dell'emergenza

In tutto sono morte finora 6.648 persone colpite da covid. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.720.973 test. Sono 244.679 i pazienti guariti mentre ieri erano 244.488 (+191). I casi attualmente positivi sono 2.351 mentre ieri erano 2.485 (-134). I ricoverati sono 193 mentre ieri erano 196 (-3). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.678, così suddivisi: 95.254 nella provincia di Bari; 25.606 nella provincia di Bat; 19.841 nella provincia di Brindisi; 45.191 nella provincia di Foggia; 27.039 nella provincia di Lecce; 39.558 nella provincia di Taranto;816 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.