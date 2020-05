Puglia, 4 nuovi casi. Lecce, Brindisi e Taranto a quota zero

Sono 4 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in su 1860 test, a fronte degli otto di ieri su 2177 tamponi. Ben 4 province esenti da contagi. Quattro morti a fronte dei cinque di ieri. È il bilancio stilato nel bollettino quotidiano epidemiologico sull'emergenza covid-19 (coronavirus) reso noto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I 4 positivi si registrano 2 nella provincia di Bari e 2 in quella di Foggia. Nessun nuovo contagio nelle province Bat, Brindisi, Lecce e Taranto. I decessi sono avvenuti 3 in provincia Bat (Barletta-Andria-Trani) e 1 in provincia di Bari. In totale il numero dei morti sale a 504. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 118.652 test. Sono 2.813 i pazienti guariti (+45 rispetto a ieri) e 1.177 i casi attualmente positivi (- 45). Di questi ultimi, in terapia intensiva si trova lo 0,9% e ricoverati il 12,1%. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 4.494 così divisi:



1.483 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

651 nella Provincia di Brindisi

1.155 nella Provincia di Foggia;

515 nella Provincia di Lecce;

281 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione.

