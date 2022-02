Puglia, 4.952 contagi e 14 decessi. Positività al 10,9%

Continua lentamente a scendere il numero dei contagi in Puglia dove oggi il bollettino riporta 4.952 nuovi casi di Covid su 45.270 test (10,9% positività). Resta invece alto il numero delle vittime: 14 decessi in 24 ore. Delle 100.528 persone attualmente positive, 745 sono ricoverate in area non critica e 68 in terapia intensiva.

Il contagio per province

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.332, nella provincia Bat 385, in quella di Brindisi 445, nel Foggiano 827, in provincia di Lecce 1.340, in quella di Taranto 578. Tra i residenti fuori regione ci sono 33 casi, mentre per altri 12 contagi la provincia è in via di definizione.