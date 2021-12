Puglia, 468 i nuovi casi e nessun decesso. Il tasso di positività sale al 2,3%

Aumenta ancora il contagio in Puglia dove oggi su 20.631 test anti Covid eseguiti sono risultate positive sono risultate positive 468 persone (ieri erano 362), con un tasso di positività del 2,3% in forte rialzo rispetto all'1,6% di ieri. Non risultano decessi. Sono 4.833 i positivi, 141 i ricoverati in area non critica, 18 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per provincia: 156 nel Barese, 9 nella Bat, 81 nel Brindisino, 82 nel Foggiano, 80 in provincia di Lecce, 52 in quella di Taranto, 4 i residenti fuori regione, 4 in provincia in via di definizione.