Puglia, 42 nuovi casi: incidenza allo 0,28%. E nessun decesso

E' una buona giornata oggi per la Puglia dove sono scesi a 42 i nuovi casi di Coronavirus su 14.769 test (0,28% l'indice di positività) e sono stati zero i decessi. Sono i numeri del bollettino epidemiologico regionale. Delle 2.123 persone attualmente positive 129 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

La geografia del contagio: niente casi nella Bat

I nuovi casi sono così distribuiti: 15 in provincia di Bari, 14 in provincia di Foggia, 12 nel Leccese e 1 nel Tarantino. Nessun nuovo caso nella Bat.

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono stati 270.475, su 3.926.476 test eseguiti

261.536 le persone guarite e 6.816 quelle decedute.



Casi totali per provincia;