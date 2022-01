Puglia, 3.670 nuovi casi: positivo il 3,9% dei test

Sono 3.670 in Puglia i nuovi casi di contagi da coronavirus rilevati su 93.498 test giornalieri registrati: rispetto a ieri, l'alto numero di tamponi eseguiti e l'incremento contenuto dei positivi ha fatto scendere al 3,9% il tasso di positività rispetto ai test (ieri era all'11,5%). Sale invece a cinque il numero delle vittime (ieri erano state due) e sale anche il numero dei ricoverati in area non critica che sono 334 (ieri erano 299) e quello dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 36, quattro in più di ieri.

La geografia del contagio

Le province con il numero maggiore di casi restano quelle di Bari (1.057), Lecce (884) e Brindisi (520). Nel Foggiano i casi sono 424, nel Tarantino 343 e nella Bat 360. Sono 74 i residenti fuori regione e otto le persone con residenze da definire. Complessivamente sono 36.723 le persone attualmente positive e 6.993 le vittime dall'inizio della pandemia.

I focolai sul territorio

Accanto ai numeri di Copertino, dove nelle ultime due settimane i positivi sono schizzati a quota 779, tanto da richiedere un drive through in piazza, altri comuni hanno visto un balzo repentino dei casi. A Tricase, per esempio, i positivi sono al momento 200 (mai così tanti da inizio pandemia) e tra loro ci sono anche tre esponenti del Consiglio comunale, che fortunatamente non avevano avuto contatti istituzionali negli ultimi giorni.

Anche in Puglia su ricoveri e terapie intensive

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni tra cui la Puglia (7%). Nei reparti ospedalieri crescono i ricoveri di pazienti Covid con sintomi. A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni. Tra queste la Puglia (11%).