Puglia, 291 i nuovi casi. Tre decessi. Foggia la provincia più colpita

Sono 291 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Puglia su 21.632 test giornalieri registrati (l'1,3% dei test), mentre 3 persone sono morte. La provincia più colpita è quella di Foggia con 93 nuovi casi seguita dalla provincia di Bari, con 72 casi, mentre nel Tarantino i nuovi contagi sono 69.

Altri 43 contagiati sono in provincia di Lecce, mentre in provincia di Brindisi i casi sono stati 8 e 5 nella Bat. Complessivamente sono 4.355 le persone attualmente positive, 126 sono quelle ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.