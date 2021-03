Puglia, 28 nuovi decessi e 844 casi. Occupato un posto su due in area medica

Come ogni lunedì, il numero dei tamponi resta molto basso: solo 4.866 i test per l'infezione da Covid-19 coronavirus effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore di cui 844 sono i casi positivi: 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Qui il bollettino completo.

Resta alto invece il numero dei decessi, che sono stati 28: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

DATI DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.768.460 test. 129.898 sono i pazienti guariti. 42.990 sono i casi attualmente positivi.

l totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 177.373 così suddivisi:

69.614 nella Provincia di Bari;

17.679 nella Provincia di Bat;

12.829 nella Provincia di Brindisi;

33.598 nella Provincia di Foggia;

16.034 nella Provincia di Lecce;

26.685 nella Provincia di Taranto;

654 attribuiti a residenti fuori regione;

280 provincia di residenza non nota.

IN PUGLIA OCCUPATO UN POSTO SU DUE IN AREA MEDICA

L'occupazione dei posti in area medica Covid continua ad aumentare in Puglia, dove quasi un posto letto su due (malattie infettive e pneumologia) è ormai occupato: secondo la rilevazione di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è pieno il 46% del totale dei posti in area «non critica». Situazione difficile anche nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione è al 37%, ben 7 punti sopra la soglia di sicurezza fissata dal ministero.

BARI, PRONTO SOCCORSO AL COLLASSO

«A un anno di distanza dall'inizio della pandemia, la situazione è esattamente com'era a marzo del 2020, dal punto di vista organizzativo», sottolinea Gaballo che prosegue: «Salvo che ora l'epidemia ci ha investito come un treno, i numeri fanno paura e la carenza di organizzazione si traduce in vite umane perse. A oggi manca un protocollo che definisca il trasferimento dei pazienti, in modo da liberare velocemente il 118 e consentirgli di prestare assistenza sul territorio». «Mi aspetto che Asl e strutture ospedaliere dicano chiaramente quali sono le difficoltà e se hanno bisogno di supporto per i trasferimenti, in modo da trovare una soluzione insieme. Certamente, la soluzione non può essere quella adottata dall'ospedale San Paolo - conclude Gaballo - che ha chiuso il pronto soccorso. Ci sono pazienti che non possono essere curati a casa e che necessitano di ricovero».