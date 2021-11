Puglia, 233 nuovi casi. Incidenza in lieve calo (1,08%). Sei i decessi

Cala l'incidenza e scendono lievemente rispetto a ieri i nuovi casi di Covid in Puglia, si registrano 233 nuovi contagi (ierierano 379). Con un'incidenza pari all1,08% dei 21.385 test (ieri era l'1,7%). Tornano purtoppo a salire invece i decessi: 6 in 24 ore.

La geografia del contagio

I nuovi casi sono così distribuiti: 49 in provincia di Bari, 1 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 41 nel Brindisino, 34 nel Foggiano, 64 in provincia di Lecce, 42 nel Tarantino, altri 3 casi riguardano residenti fuori regione. Dei 3.806 attualmente positivi 152 sono ricoverati in area non critica, 15 in terapia intensiva.