Puglia, l'incidenza torna al 3%: 227 nuovi casi, sei decessi

Lieve incremento di positivi per il terzo giorno consecutivo in Puglia dove sono stati registrati 227 casi positivi su 7.546 test (incidenza 3%). Ieri i casi positivi sono stati 142 e due giorni fa 90.

I nuovi casi individuati oggi sono stati individuati 67 in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 43 nella provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 47 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sei i decessi, aumentano i guariti

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi, così distribuiti: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.501.189 test; 220.361 sono i pazienti guariti e 23.777 sono i casi attualmente positivi.