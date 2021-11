Puglia, 209 nuovi casi. Tasso di positività all'1,36%. Incidenza su 100mila abitanti tra le più basse in Italia

Il contagio torna su oggi in Puglia dove su 15.601 test si registrano 209 nuovi casi positivi, con un tasso di positività dell'1,34%. E come ieri non ci sono stati decessi. Questa la ripartizione dei casi infetti: in provincia di Foggia 106, in quella di Lecce 66, in provincia di Bari 13, nel Brindisino 10, nel Tarantino 9, nella Bat 3, tre i residenti fuori regione, -1 in provincia in definizione. Sono 4.104 le persone attualmente positive, 137 quelle ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

In 2 settimane 2.915 contagi. Ma l'incidenza sul numero di abitanti resta tra le minori

Dall'8 al 21 novembre in Puglia sono stati rilevati 2.915 contagi, una media di 208 casi al giorno ma, nonostante l'incremento, l'incidenza ogni 100mila abitanti è pari a 74,23 casi, la seconda più bassa d'Italia dopo la Basilicata. I dati sono rilevati dall'Istituto superiore della Sanità. Nella settimana dal 15 al 21 novembre i nuovi contagi son stati 1.377, quindi in numero inferiore rispetto alla settimana precedente, quando ne furono registrati 1.538.