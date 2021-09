Puglia, 178 nuovi casi e nessun decesso. Gimbe: contagi giù e situazione ospedali sotto controllo

Sono 178 (contro i 243 di ieri) i nuovi casi registrati in Puglia su 14.233 test giornalieri eseguiti con una incidenza dell'1,2% in lieve calo rispetto a ieri. Non ci sono state vittime. I nuovi casi riportati nel bollettino epidemiologico regionale sono così distribuiti per provincia: Bari: 33; Bat: 34; Brindisi: 8; Foggia: 24; Lecce: 61; Taranto: 17. Le persone attualmente positive sono 3.854, le ricoverate in area non critica sono 205 e 25 i malati ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri.

Gimbe: casi diminuiti del 15,5% in una settimana

Migliora ancora la situazione relativa ai contagi in Puglia, con un ulteriore calo della curva. Secondo il report settimanale della fondazione Gimbe, dall'1 al 7 settembre i nuovi casi sono diminuiti del 15,5%, e parallelamente l'indicatore relativo agli attualmente positivi ogni 100mila residenti è sceso a 104. Per quanto riguarda gli ospedali, non si registra un sovraccarico: nei reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al coronavirus è pari all'8% rispetto al totale; mentre nelle terapie intensive è del 6%.