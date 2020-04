Puglia, 127 nuovi casi (ma aumentano i tamponi): boom nel nord della regione. Altro balzo dei guariti: 134 (+21)

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna ad aumentare la curva dei nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Puglia : sono 127. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, mai così alto. Lo rende noto il bolettino epidemiologico della Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Sui 1.979 test per l'infezione effettuati nelle diverse province pugliesi, dunque, sono risultati positivi 127 casi, così suddivisi:17 nella Provincia di Bari;39 nella Provincia Bat;11 nella Provincia di Brindisi;41 nella Provincia di Foggia;10 nella Provincia di Lecce;8 nella Provincia di Taranto;1 fuori regioneSono stati registrati oggi 13 decessi: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia, 2 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 22.059 test.Sono 134 i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.444 così divisi:807 nella Provincia di Bari;177 nella Provincia di Bat;257 nella Provincia di Brindisi;605 nella Provincia di Foggia;378 nella Provincia di Lecce;190 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.