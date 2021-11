Puglia, 124 nuovi casi e nessun decesso. L'incidenza scende allo 0,68%

Sono 124 (ieri erano 277) i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia su 18.153 test giornalieri registrati (ieri erano 19.769), con una percentuale dello 0,68 di positivi. Anche oggi non ci sono state vittime. Questa la distribuzione dei nuovi casi: Provincia di Bari: 40; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 17; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 25; Provincia di Taranto: 8; Provincia in definizione: 1. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale (disponibile qui).

Sono 3.820 le persone attualmente positive (ieri erano 3.787) e 158 quelle ricoverate in area non critica, mentre 20 sono ricoverate in terapia intensiva (+1 ripetto a ieri). Dall'inizio dell'epidemia le persone contagiate in Puglia sono state 275.816 casi totali su 4.456.757 test eseguiti. Sono state 265.135 le persone guarite e 6.861 quelle decedute.

I casi complessivi suddivisi per provincia