Da Bari al Salento tutti al mare: i lidi pronti con le aperture. Weekend lungo con il sole

Il weekend lungo in arrivo si apre con il botto: temperature sopra i 20 gradi e le città si riempiono di turisti. Da Bari a Porto Cesareo, chi ha potuto ha raggiunto le spiagge: i lidi aperti sono stati affollati per la tintarella e i primi bagni. Presi d'assalto anche i litorali di Monopoli e di Polignano, sull'Adriatico barese, e di Gallipoli e Ugento sullo Jonio. Primi bagnanti anche a Otranto e nelle marine di Melendugno. E fino a lunedì il meteo dovrebbe essere clemente: sole e temperature elevate. Gli stabilimenti balneari, sullo Jonio e sull'Adriatico, si preparano per le aperture da maggio dopo l'ordinanza della Regione Puglia delle scorse ore: è già scattata la corsa alla richiesta di informazioni sui prezzi per la stagione in vista delle prenotazioni di lettini e ombrelloni.

Ponte del 25 aprile, sole e tempo bello: gli eventi in Puglia, ecco cosa fare

Primi bagni a Porto Cesareo

A Porto Cesareo le spiagge - diverse quelle già pronte con i lettini - sono state letteralmente prese d'assalto e centinaia di salentini (ma non solo) ne hanno approfittato per prendere la tintarella. I più coraggiosi hanno anche fatto il bagno.

Lecce piena di turisti

Il centro storico di Lecce si è presentato affollato di turisti: tante le comitive, numerosi gli stranieri, ma anche le famiglie pugliesi che si sono concessa una gita fuoriporta.

