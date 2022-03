Stop alle produzioni e strade bloccate: da oggi è protesta contro i rincari. A rischio anche i cantieri

È bastato dare un’occhiata alle spese effettuate nei supermercati o alle code davanti ai distributori di benzina durante l’ultimo weekend per avere un’idea dei timori che gli utenti avvertono per la protesta degli autotrasportatori, in programma da oggi per manifestare contro il rincaro dei carburanti . E il blocco delle strade - per il quale è impossibile al momento ipotizzare le possibili conseguenze, legate inevitabilmente alla durata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati