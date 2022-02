L'intervista/Palese: «Pronto al dialogo Pnrr e liste d'attesa le sfide da vincere»

Rocco Palese non è tipo da temere le salite. Una vita, la sua, trascorsa nella prima linea del centrodestra, quando in Puglia la primavera era ancora una stagione come un'altra e il testimone del governo regionale non era mai arrivato più a sinistra della Dc, eccezion fatta per i due mesi di presidenza del socialista Cosimo Convertino, eletto però dai consiglieri regionali: era il 1992, un'era geologica fa politicamente parlando. Già...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati