Fare un giro al mare, al lago e persino una visita al museo, tramite la realtà aumentata e senza dover lasciare l’ospedale. Il progetto pilota Ermes (Virtual Reality to promote the well-being of vulnerable people within hospitals) è targato Università del Salento, finanziato dalla Regione Puglia e mette insieme le competenze dell’Avr Lab del dipartimento di Ingegneria dell’innovazione dell’ateneo leccese, della Asl di Lecce e della clinica Petrucciani. La sperimentazione è partita proprio nella clinica leccese su 33 pazienti. Il meccanismo è tanto semplice quanto affascinante: tramite i visori della realtà aumentata i pazienti possono ritrovarsi a passeggiare in riva al mare, in montagna, al lago o anche visitare contesti culturali, con uno scenario ispirato al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce e uno che riproduce un antico centro messapico. E contestualmente viene monitorato, tramite alcuni biosensori non invasivi, il segnale neurofisiologico. Alla fine, poi, ogni paziente si è sottoposto a un questionario. Le prime analisi hanno evidenziato una diminuzione dei livelli di stress, depressione e ansia.

La presentazione del progetto

Il progetto è stato presentato ieri in Unisalento. «Durante la sperimentazione è stato per me possibile valutare tramite osservazione diretta l’esperienza dei pazienti, alcuni dei quali hanno riferito di aver dimenticato momentaneamente dove realmente si trovassero - ha commentato la dottoressa Fabiana Nuccetelli -. È fondamentale riconoscere quanto la solitudine che si manifesta durante la degenza possa rallentare la guarigione, portando fino alla manifestazione di patologie psicofisiche. Per fronteggiare tale disagio io e il professor De Paolis abbiamo ideato questo progetto, proprio con il proposito di permettere a tutti coloro che vivono in prima persona lo stress e la solitudine durante il ricovero di evadere dalle sofferenze e dal pensiero della malattia, con l’ausilio di una delle più innovative tecnologie, assolutamente non invasiva: la realtà virtuale».

Esperimento evidentemente riuscito. «Il progetto è molto versatile - dice il professor Lucio Tommaso De Paolis -, e potrebbe quindi essere utilmente impiegato in tutti i contesti nei quali si desidera intervenire sulla promozione del benessere psicofisico. Penso alle problematiche delle demenze, ai disturbi del comportamento alimentare, alla neuropsichiatria infantile, alla terapia del dolore e alle cure palliative».

«Le nuove tecnologie come opportunità, come supporto al benessere psicofisico di pazienti fragili, è anche questo Ermes che, dopo la fase di sperimentazione, è auspicabile sia riproposto anche nelle strutture Asl», l’assist alla sanità pubblica del direttore Stefano Rossi. «Prendersi cura di un paziente vuol dire anche umanizzare la sua presa in carico e occuparsi del suo benessere psichico durante il ricovero o la sua esperienza in un percorso terapeutico - aggiunge -. La salute mentale è la nostra bussola interdisciplinare per cui se dei sensori biometrici e psicometrici, non invasivi, in grado di connettere con ‘il mondo fuori’, possono prevenire l’insorgere di condizioni di stress e disagio, dare la possibilità a pazienti particolarmente vulnerabili di rimanere fisicamente e socialmente attivi preservando la salute cognitiva ed emotiva, questi dispositivi sono i benvenuti». L’applicazione per realtà virtuale, “Oculus Quest 2”, è destinata a usi molteplici, che potrebbero anche essere applicati a ricoveri pediatrici. Il progetto si basa su museoterapia, mindfulness, arteterapia. Il progresso è anche questo: poter pensare di essere al mare mentre si è in ospedale.