Processo per finanziamento illecito per le primarie Pd, Emiliano in Aula: «Fiducia nella giustizia»

«Forse in passato quando la sentivo pronunciare da altri commettevo l'errore di considerarla una frase fatta: ora dico che confido nella giustizia. Ho 63 anni e ho sempre cercato di comportarmi bene, sia nelle cose importanti che in quelle meno importanti».

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiuso così oggi la dichiarazione spontanea, che ha reso in tribunale a Torino nel corso del processo in cui è chiamato in causa per finanziamento illecito. La vicenda è legata alla campagna per le primarie del Pd del 2017. Il processo, oltre a Emiliano, riguarda il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, ora parlamentare del Pd, e gli imprenditori Giacomo Mescia e Vito Ladisa.

I fatti nel 2017

I fatti risalgono al 2017 e si riferiscono a somme versate dalle aziende di Mescia e Ladisa alla Eggers, la società torinese che curò la campagna elettorale di Emiliano alle primarie di quell'anno del Pd. Stefanazzi ha raccontato che Emiliano, quando seppe che Pietro Dotti (il titolare di Eggers) sosteneva di non essere stato pagato «si arrabbiò moltissimo e ci disse 'risolvete questa cosa'».

L'allora capo di gabinetto ha aggiunto che dallo staff elettorale gli chiesero di «interpellare degli amici per fare fronte al pagamento dei 20mila euro» rivendicati da Dotti. «Io - ha detto - pensai subito a Giacomo Mescia, un amico di cui avevo sempre apprezzato le doti di affidabilità e correttezza, che si disse disponibile. Poi non me ne occupai più». Il versamento alla Eggers da parte dell'azienda di Mescia, secondo Stefanazzi, sarebbe stato un finanziamento a titolo di «erogazione liberale». Il deputato ha definito «false» le ricostruzioni in base alle quali indicò Ladisa come il soggetto che avrebbe dovuto pagare la seconda parte del compenso richiesto da Dotti.