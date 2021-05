La morsa del Covid sul lavoro in Puglia: donne, giovani e precari le categorie più deboli. A Lecce a rischio 5mila posti

Donne, giovani e precari. La pandemia ha stretto la sua morsa sul mercato del lavoro e sono queste le categorie più penalizzate nel Mezzogiorno e in Puglia in particolare. In generale, quasi un pugliese su tre è a rischio povertà.

Il report

Secondo il report “Il benessere in Puglia tra pandemia e resilienza” - un’analisi regionale dei dati del Bes Istat realizzata dal centro studi della Fondazione Rita Maierotti -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati