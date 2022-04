Primo Maggio col sole: le previsioni per il weekend (un po' incerto) ma da lunedì torna il bel tempo

Purtroppo il tempo, nel weekend del 1° Maggio, tornerà a fare i capricci con l'Italia divisa in due tra sole e temporali. E' l'effetto della Primavera, stagione caratterizzata da meteo irregolare che invita a portarsi dietro l'ombrello. Ma la Puglia è salva, il weekend sarà riscaldato dal sole e con temperature intorno ai 23 gradi.

Le previsioni

L'alta pressione sull'Italia è agli sgoccioli. Il tempo, infatti, sarà stabile e soleggiato fino a domani (venerdì 29 aprile), con temperature sopra la media di 5-6 gradi. Ma da sabato e per la festa del Primo Maggio si intravedono due «attacchi perturbati»: una bassa pressione dal Nord Africa porterà un pò più di nubi al Sud, mentre al Nord ed in Toscana potrebbero arrivare locali temporali per infiltrazioni di aria fresca ed instabile da settentrione. Queste le previsioni di Andrea Garbinato, meteorologo de "iLMeteo.it". Prima del peggioramento del tempo, oggi e domani saranno due giornate all'insegna del bel tempo. Domani, in particolare, l'alta pressione nordafricana sarà sostituita da un cuneo dell'Anticiclone delle Azzorre, ma pochi se ne accorgeranno: avremo sempre prevalenza di sole e temperature gradevoli, ideali per il benessere del corpo umano con valori compresi in questa fascia di temperature, tra 20 e 25øC e con media umidità. Garbinato invita a fare attenzione ai raggi UV ultravioletti che incidono intensi come ad agosto. «Se decidete di andare al mare o in montagna - spiega - spalmate bene la crema solare, anche protezione 30 o 50».

Nel dettaglio (venerdì 29), al sud: in prevalenza soleggiato.

Sabato 30. Al sud: soleggiato. Non solo non sarà necessario l'ombrello, ma si potrà pure godere di un contesto meteorologico ancora stabile e discretamente soleggiato, fatta eccezione per la Sicilia dove si registrerà una maggior presenza di nubi, causate in questo caso non dall'aria fredda in quota, bensì da un vortice ciclonico a spasso sulle calde terre tunisine. Sarà tuttavia questione di ore in quanto anche sulle regioni meridionali il tempo volgerà verso il brutto, in particolare con l'inizio della prossima settimana.