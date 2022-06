Primarie, processo a Emiliano: la difesa chiede di spostarlo da Torino a Foggia

È ripreso oggi in tribunale a Torino con una discussione sulla competenza territoriale il processo per finanziamento illecito ai partiti che vede come imputati - dopo la riunione di 3 fascicoli distinti - il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e gli imprenditori Vito Ladisa e Giacomo Mescia.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Emiliano a processo a Torino, indagato l'imprenditore delle... LE INCHIESTE Assessori, dirigenti e manager: ecco l'esercito degli indagati... IL CASO Primarie Pd e finanziamento illecito: slitta a marzo l'udienza...

La richiesta

Il caso è quello dei versamenti di denaro alla società che curò la campagna elettorale di Emiliano alle primarie del Pd nel 2017. Dalle difese, sulla base di considerazioni giuridiche sulla struttura del reato di finanziamento illecito e alla luce di quanto è emerso nel corso di una serie di accertamenti, sono giunte richieste di trasferire il processo a Foggia, da dove il 7 giugno 2017 fu disposto un bonifico di 20mila euro, o a Rovereto (Trento), dove fu approvato il bilancio di una società riconducibile alla posizione di Mescia, la Margherita srl. Il pubblico ministero Giovanni Caspani ha ribadito che, a suo avviso, la causa deve essere celebrata a Torino per tutti i quattro imputati. La decisione del tribunale è prevista con la prossima udienza, in programma a luglio.