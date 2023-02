Primarie: la sfida è tra Bonaccini e Schlein, in Puglia hanno già votato in 55mila

Primarie Pd, in Puglia, alle17 hanno votato 55mila elettori. Secondo le proiezioni, fino alle 20 si arriverà a circa 60mila votanti.

“È un affluenza che non ci aspettavamo – ha commentato il segretario regionale del PD Domenico De Santis - Possiamo già gioire per questa larga partecipazione popolare, segno che il PD non solo è vivo e vegeto, ma riesce ancora a coinvolgere in un processo di partecipazione democratica decine di migliaia di persone solo in Puglia”.

Le file si sono concentrate soprattutto nelle grandi città dalle prime ore del mattino.

COME SI VOTA

Oltre 1.800 volontari sono al lavoro per tenere aperti i 365 seggi per le Primarie diffusi sul tutto il territorio regionale e organizzati in 236 sedi che oggi dalle 8 alle 20 permetteranno al popolo del Pd e anche ai simpatizzanti non iscritti di scegliere il prossimo segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Come detto, oltre agli iscritti potranno votare anche i non iscritti al partito che si sentono elettori del Pd e che dovranno sottoscrivere in tal senso una dichiarazione versando un contributo di 2 euro. Per votare bisognerà portare con sé un documento d'identità valido e in alcune sedi, Taranto, Bari e Lecce, anche la tessera elettorale.

Le previsioni



La Puglia si aspetta di raggiungere tra i 65mila e gli 80mila elettori, ma a livello nazionale la soglia psicologica che scongiurerà il flop è considerata un milione.

Il Pd Puglia diramerà alla stampa i dati provvisori sull'affluenza a partire dalle ore 14.

A partire dalle ore 22 sarà invece possibile seguire lo spoglio presso la sede in via Re David 17, dove saranno presenti, oltre al Segretario regionale Domenico De Santis, anche i parlamentari Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi, i rappresentanti delle mozioni nazionali, i Sindaci e i Consiglieri regionali del territorio. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha votatoalle 11.30, a Bari, nel seggio allestito nel circolo Pd in via Zara 13.

Gli appelli



Ma intanto gli appelli proseguono: «Potrei raccontarvi che è utile votare Stefano Bonaccini perché, invece che proclami generici, lui ha già assunto un impegno preciso sulla Carta di Taranto - scrive il sindaco di taranto Rinaldo Melucci -, soprattutto in relazione a quello che si deve fare per il mondo del lavoro, per i nostri giovani e per il Mezzogiorno, i veri obiettivi di una sinistra riformista ed europeista. È con lui - prosegue i primo cittadino - che stiamo concordando un accordo di programma sull'ex Ilva, la transizione giusta del nostro modello economico, il rilancio degli interessi della terra ionica in chiave nazionale. Senza fronzoli, senza arrampicate sugli specchi, solo coraggio e lavoro serio, in sostanza come fanno ogni giorno proprio gli amministratori locali. E per me una garanzia su Taranto vale più di ogni altra riflessione di opportunità».



«Abbiamo bisogno che la politica traduca in azioni concrete - aggiunge nel suo appello la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone -, di fronte ai bisogni del tempo che viviamo, i valori su cui si è formata l'Italia della Costituzione, democratica e antifascista. Uguaglianza, libertà, pari opportunità, popolarismo, sinistra». Dalla Grecìa salentina invece arriva la voce della sindaca di Melpignano Valentina Avantaggiato, prima nella lista leccese dei candidati all'assemblea nazionale del Pd: «La nostra - scrive - è una lista di persone che intende aprire le porte del partito a una società civile che sta soffrendo l'assenza di rappresentanza».



Ad ogni modo, soprattutto dalle segreteria di partito, l'appello è soprattutto a recarsi ai seggi-gazebo (tutti facilmente reperibili all'indirizzo trovaseggio.primariepd2023.it) per partecipare a questo momento storico del partito. Per questo, ancora da taranto, arriva l'appello trasversale di Anna Filippetti segretaria provinciale, e Giuseppe Tursi segretario cittadino del Pd ionico: «Le primarie del Partito Democratico, rappresentano un processo partecipativo importante, perché siamo certi del fatto che sia in atto un processo di cambiamento autentico, e che ad esso debba prendere parte il più ampio numero di persone».

A.Lu.