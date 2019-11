Primarie, è sfida a tre 21mila firme per Amati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli sfidanti di Michele Emiliano alle primarie del centrosinistra pugliese, per la scelta del candidato unico di coalizione alle Regionali del 2020, sono Fabiano Amati ed Elena Gentile. Escluso a sorpresa, invece, il sociologo Leonardo Palmisano ed è giallo: dal verbale dei garanti chiuso alle ore 18, come da regolamento, non risulta essere stata depositata la sua candidatura; il diretto interessato, invece, sostiene di aver presentato circa 6mila firme ma di averlo fatto con un ritardo di circa mezz'ora rispetto all'orario stabilito. Fatto sta che, comunque, la commissione ha ammesso solamente Gentile (8.499 firme) e Amati (21.039 firme). «Ho presentato il numero di firme minimo, non è questo il momento di mostrare i muscoli e non mi interessava dimostrazioni di forza», commenta Gentile quasi a voler rispondere alle 21mila sottoscrizioni presentate dal suo collega del Partito democratico. Prime scintille. Qualche curiosità: a sostegno della candidatura di Amati hanno firmato, oltre a tutti i consiglieri regionali di C-entra il futuro, compreso lo scettico Gianni Liviano, anche una donna di 105 anni e il vendoliano Tommaso Fiore.Sarà, quindi, un derby interno al Pd, con Emiliano grande favorito alla vittoria finale di gennaio, quando i pugliesi potranno esprimere la propria preferenza sotto i gazebo. All'interno del centrosinistra c'è chi ritiene che sfidare Emiliano alle primarie sia stato un errore, perché avrebbe finito per legittimarlo. È il pensiero dei renziani e anche del senatore Dario Stefàno. Amati, però, ripete che la sua «non è una candidatura tattica».Stamattina, durante l'evento Puglia Next 2025 che si tiene dalle 9,30 a Bari, verranno ufficializzati i nomi dei candidati alle primarie. Alla manifestazione, organizzata da tutti i partiti e movimenti della coalizione del centrosinistra, però non ci sarà spazio per interventi politici, a salire sul palco, infatti, sarà le gente comune: dall'operaio Ilva al metalmeccanico, passando per la professoressa costretta a trasferirsi al Nord per insegnare, sino al medico e professore universitario. «L'appuntamento di domenica ha spiegato il segretario del Pd, Marco Lacarra - è importante per ritrovarsi, per partire verso una sfida complicata e difficile. Ricordiamoci che il nostro avversario è il centrodestra, la destra più radicale che sta purtroppo prendendo piede nel nostro Paese. Daremo voce ai pugliesi, a coloro che quotidianamente lavorano per il bene delle nostre comunità e per una volta la politica farà un passo indietro. Sarà una sorta di campagna di ascolto che si tradurrà nel programma che presenteremo agli elettori, con la consapevolezza di aver fatto molte cose buone ma di poter fare qualcosa meglio». Sempre oggi, oltre all'ufficializzazione delle candidatura per le primarie dovranno essere depositati anche i programmi e, al momento, l'unico ad averlo reso pubblico è Amati: un lungo elenco di problemi e temi, a suo dire, ancora senza soluzione. Si va dai rifiuti ai consorzi di bonifica; dalle vaccinazioni alle case popolari; dalla sanità ai trasporti.