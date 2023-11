L’impasse barese all’interno del centrosinistra, inchiodato sul nome del candidato sindaco ma anche diviso sulle primarie, potrebbe trovare una sua prima resa dei conti nell’incontro di domani in Regione, tra la maggioranza e Michele Emiliano. Quello di lunedì pomeriggio, ma che potrebbe anche slittare di qualche ora per dare il tempo al quadro di ricomporsi, sarebbe il secondo vertice ravvicinato nel giro di pochissimo tempo. E avrebbe come piatti forti le alleanze per le comunali, le loro ripercussioni sulla maggioranza regionale ma anche la tenuta stessa della coalizione, attraversata da vecchie e nuove tensioni.

A Bari infatti la situazione nei due schieramenti è speculare. Così come il centrodestra cede il passo a Fratelli D’Italia per la primogenitura del nome, il centrosinistra sa che, soprattutto dopo Brindisi e Foggia, questa volta tocca al Pd scegliere un candidato che tenti di proseguirne la dinastia nel capoluogo. Forti di questa certezza, i dem hanno già avviato la loro battaglia di successione. Da una parte c’è la vecchia guardia che punta ad arrivare all’appuntamento delle primarie con i due nomi di scuderia di Marco Lacarra, ex segretario regionale e oggi deputato, e l’assessore comumale Pietro Petruzzelli: entrambi radicati in città e dentro al partito. Dall’area Schlein, che rivendica centralità, vorrebbero invece candidare l’assessora alla Pubblica istruzione Paola Romano. Il timore di Emiliano ma anche di Antonio Decaro è che se il Pd non farà in tempo ad esercitare il suo diritto di prelazione alla fine gli toccherà convergere sull’unico candidato sinora in ballo: il presidente dell’associazione La Giusta Causa, Michele Laforgia, che ha già dalla sua l’endorsement di Nichi Vendola. Vendoliani che a Lecce invece sosterranno alle primarie l’avversario di Carlo Salvemini (appoggiato dal Pd) Pierpaolo Patti.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Premierato, il ddl in 5 articoli: cosa è, cosa cambia e come funziona la riforma del governo Meloni LA POLITICA Italia viva, i nuovi vertici: vicepresidente in Puglia è Tiziana Palmisano

I rapporti con i partiti della coalizione

Con Sinistra Italiana i rapporti sono al momento di cordiale ma guardinga collaborazione, tanto che si torna a vociferare di un possibile refresh del ruolo del partito in giunta regionale (con tanto di ciclica suggestione su un ritorno di Angela Barbanente) per il rilancio di Sinistra Italiana in vista delle Europee, dove si fa sempre più spazio la possibilità che torni a correre proprio Vendola.

Ma sulla partita di Bari da qualche giorno si consuma anche un’altra frattura, quella ben più pericolosa con il M5s che dopo la vittoria a mani basse su Foggia non sembra tanto disposto a un ruolo da gregario e ha già “gelato” Michele Emiliano ricusando le primarie per la scelta del candidato sindaco, tanto da far saltare l’ultimo incontro. La questione potrebbe avere ripercussioni anche in Consiglio, dove sinora il clima con i pentastellati è stato idilliaco. E al complicato rompicapo si aggiunge poi la situazione di Azione. I calendiani, che a Bari sono piuttosto forti e che siedono al tavolo di coalizione, sono in bilico in Regione. Qui, infatti, il ruolo a capo della commissione Bilancio di Fabiano Amati rischia di saltare per tornare nelle mani del Pd, che lo rivendica apertamente. Ma se ciò accadrà, come ha chiarito anche il capogruppo Ruggiero Mennea nelle scorse ore, l’estromissione di fatto del gruppo dalla maggioranza «non resterà senza conseguenze».

Gli equilibri in Consiglio

Tradotto: Amati e compagni potrebbero da una parte uscire dai tavoli di coalizione a Bari e a Lecce dall’altra votare con la minoranza in Consiglio regionale, dove sta per arrivare il bilancio. E dove nell’ultima seduta si è assistito all’ennesima fumata nera sul garante dei portatori di handicap. Le preoccupazioni di Emiliano dunque potrebbero essere fondate. Per questo, dopo il richiamo a una maggiore presenza dei suoi il presidente sembra deciso a riprendere le fila della coalizione. In che modo lo si capirà meglio a breve. Ma c’è chi è pronto a scommettere che si tornerà anche a parlare di Azione. Sui calendiani una parte del Pd ha già fatto sapere come la pensa nell’ultimo vertice: rientrino in maggioranza ma in maniera strutturata e netta, rinunciando quindi alla giunta di centrodestra a Brindisi. Da Azione qualcuno fa notare che anche il Pd condivide con il centrodestra le maggioranze di comuni pugliesi importanti come Altamura e Monopoli senza che nessuno glielo faccia pesare. La questione del simbolo però resta una discriminante per alcuni insuperabile. Per questo, al netto di una rimodulazione della giunta, ipotesi che resta in ballo ma che Emiliano preferirebbe evitare per non sollevare il vaso di Pandora sulle rivendicazioni dei gruppi, si potrebbe spingere per la soluzione ibrida di lasciare ad Amati la commissione Bilancio in attesa di tempi migliori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA