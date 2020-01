Primarie del M5S: ballottaggio tra Conca e Laricchia

Sarà tra Mario Conca e Antonella Laricchia il ballottaggio tra i candidati alle Regionali del Movimento 5 Stelle, che si terrà il prossimo 23 gennaio. Questo il risultato delle primarie online che si sono svolte sulla piattaforma Russeau. I nominativi dei due candidati baresi hanno ricevuto più voti (senza raggiungere il numero di voti necessari per diventare automaticamente i candidati alla presidenza).

Gli iscritti su Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Puglia saranno dunque chiamati giovedì 23 gennaio 2020 a votare tra questi due nominativi per decidere il nome del candidato alla Presidenza della Regione per il MoVimento 5 Stelle. Questi i voti che hanno ricevuto gli altri candidati: 18.5% Cristian Casili 435 voti 9.5% Antonio Salvatore Trevisi 224 voti 2.3% Raffaele Renna 55 voti 1% Caterina Grittani 24 voti 0.9% Matteo Biancofiore 22 voti 0.6% Michele Loseto 15 voti 0.3% Angelo Amato 7 voti 0.3% Francesco Formica 7 voti 0.3% Francesco Spagnulo 7 voti 0.2% Nicola Rogliero 5 voti 0.2% Domenico Cirasole 4 voti 0.2% Pietro Luccarelli 4 voti