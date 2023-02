Pioggia e temporali, allerta meteo gialla in Puglia. Le previsioni

Pioggia e temporali: è allerta gialla in tutta la Puglia per rischio idrogeologico dalle 16 di oggi - martedì 28 febbraio - e fino alle 20 di domani, 1 marzo. Secondo l'avviso diramato della Protezione civile, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Ma come saràè il tempo nei prossimi giorni? Ecco le previsioni meteo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì: «La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera - riporta 3bmeteo -. Nello specifico su Daunia, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli meridionali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da mosso a molto mosso».

Torna l'inverno: «Un profondo vortice di bassa pressione si è organizzata sul Mediterraneo occidentale e nel corso dei prossimi giorni si metterà in marcia verso Levante per raggiungere venerdì il medio versante tirrenico - sempre secondo gli esperti di 3bmeteo -. Da essa dipartiranno una serie di perturbazione che a più riprese interesserà anche le regioni del basso versante adriatico, raggiunte appunto da rovesci e temporali. Attese nevicate a quote medio-alte. Per un miglioramento bisognerà attendere il domenica o ancora meglio l'inizio della prossima settimana, quando il vortice si sarà esaurito colpato dal rialzo della pressione da Ovest».