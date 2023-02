Dalla Puglia solidarietà alla preside di Firenze: la lettera affissa davanti a tre scuole

Gli studenti del Tito Livio di Martina Franca, del Punzi di Cisternino, del Calò di Grottaglie hanno espresso la propria solidarietà alla preside del Leonardo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino. Dopo l'aggressione "squadrista" denunciata da alcuni alunni e la vicenda della lettera scritta dalla preside, poi contestata dal ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara, anche gli studenti medi pugliesi prendono posizione. La lettera di Savino è stata affissa fuori dalle tre scuole citate.

La protesta

«È inaccettabile che il governo non riconosca e condanni una violenza di questo tipo - dichiara la Rete degli Studenti Medi di Martina Franca - ma è ancora più grave che un Ministro dell’Istruzione provi a limitare la libertà di espressione di un dirigente scolastico». «Contro - continua la nota - il modello di Scuola di Valditara costruiamo un'ampia mobilitazione antifascista in tutte le scuole e lanciamo un appello agli studenti e a tutta la comunità scolastica, per ribadire insieme che la scuola pubblica è antifascista!».