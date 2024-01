Precario, poco retribuito, penalizzante per donne e giovani. Il lavoro in Puglia c’è, sarebbe anche diffuso, ma non se la passa bene. E il dato mette d’accordo Cgil e Confindustria, sindacato e imprenditoria locali. Solo il 6% dei 592mila contratti attivati in Puglia nei primi sei mesi del 2023 è a tempo indeterminato. Il resto appartiene alla categoria dei contratti a tempo determinato o, peggio, relegati in forme precarie.

Una modalità di lavoro sempre più diffusa in regione, fonte di povertà e di emigrazione verso altre regioni. Con il rischio di una desertificazione demografica e sociale. È uno degli impietosi dati che fotografano lo stato del lavoro nella regione emersi ieri nel convegno “Come sta il lavoro?”, organizzato dalla Cgil nella sede regionale di Bari che ha visto confrontarsi la segretaria regionale, Gigia Bucci, e il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana. L’incontro è stato moderato dal giornalista Michele Mascellaro.

I dati



I numeri parlano chiaro: le occupazioni precarie riguardano numerose categorie. Non va meglio per chi possiede alte competenze: solo il 10% di loro ha ottenuto posti di lavoro, sempre nel primo semestre dell’anno da poco trascorso. E le donne restano penalizzate: i posti di lavoro sono in maggioranza, del 60%, appannaggio degli uomini. «Bassi salari – ha spiegato la segretaria - e diffuso precariato caratterizzano il mercato del lavoro italiano che analizzato con la lente pugliese presenta criticità ancora più accentuate. Oltre il 90% dei rapporti di lavoro che si attivano sono precari e prevalgono settori a basso valore aggiunto, in primis agricoltura e terziario, oltre una forte intermittenza e stagionalità che trascina ancor più verso il basso i salari". Ecco che si arriva al paradosso: si lavora, anche tanto, ma si resta poveri. "La condizione per cui oggi si è poveri anche lavorando è diffusa – ha aggiunto Bucci - e dovrebbe essere la prima emergenza che la politica dovrebbe affrontare. Invece abbiano un Governo che taglia le risorse di sostegno ai redditi, precarizza ancor più il mercato del lavoro liberalizzando voucher, tempi determinati e somministrazione, non c'è alcuna politica di sviluppo industriale, si taglia il welfare e non si sostiene una politica di rinnovi contrattuali che provino a recuperare quell'inflazione che ha fortemente eroso i redditi da lavoro». Insomma, alla domanda se il lavoro in Puglia stia bene, Bucci risponde non proprio con sguardo positivo: «Impossibile affermarlo se un terzo dei rapporti di lavoro attivati in Puglia non supera le 30 giornate, e se la richiesta è prevalentemente per basse competenze. Non ci meravigliano poi i dati sulla povertà in Puglia: il 23% delle persone vive in condizione di povertà relativa, il 29% delle famiglie afferma di arrivare a fine mese con difficoltà e un altro 66% con qualche difficoltà. E i più penalizzati sono i giovani e le donne». «Non ci si meravigli poi dei dati sull'emigrazione, che sono preoccupanti perché tracciano un futuro di desertificazione demografica e sociale: solo nel 2022 vi sono state 30 mila cancellazioni di residenza in Puglia, verso altre regioni italiane e per 7mila uomini e donne verso l'estero», ha concluso.

Gli impieghi