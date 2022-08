Meloni, Salvini e Conte a Ceglie nel prossimo weekend

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aprirà il primo ciclo di incontri della quinta edizione de "La Piazza. Dalla Piazza di Ceglie un'idea di Paese", la kermesse politica di Affaritaliani.it in programma dal 26 al 28 agosto 2022 (dalle ore 19:00 alle 22:30) a Ceglie Messapica, Brindisi. Giorgia Meloni e Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, si confronteranno il 26 agosto sul quesito: 'Speriamo che sia femmina?'. Con loro sul palco Roberto Baldassari, sondaggista e Dg di Lab21.01.

APPROFONDIMENTI REGIONE Italia Viva e Azione: i candidati in Puglia. Carfagna capolista, c'è Cassano REGIONE Forza Italia, ufficiali le liste per le Politiche: i candidati in Puglia POLITICA Terzo Polo, ecco le liste dopo gli scossoni interni. E Stefàno non si candida

Gli ospiti della seconda e della terza giornata

Il giorno dopo, il 27 agosto, sul tema 'Verso un autunno freddo?' si confronteranno il leader della Lega, Matteo Salvini, Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, Antonio Misiani, ex viceministro dell'Economia e delle Finanze e responsabile economico del Pd, Luca Palamara, ex magistrato ed ex membro Csm, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, Roberto Baldassari, Claudio Durigon, deputato della Lega, ex sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze e Marcello Minenna, economista e direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nell'ultimo giorno di incontri, domenica 28 agosto, al quesito 'Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra?' risponderanno Francesco Boccia, responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali e componente della segreteria del Pd, Giuseppe Conte, presidente del M5S, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali e Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista e cofondatore di Italia Sovrana e Popolare.