Pochi vaccini, dosi ai bimbi non prima di un mese «Priorità nella seconda fase»

«Vaccinate i bambini contro l'influenza»: così esorta il ministero della Salute. Ma nel Salento sarà possibile farlo solo tra un mese quando si renderanno disponibili le dosi non utilizzate da medici e pediatri di famiglia per vaccinare i pazienti fragili o a rischio. Coloro, cioè, che hanno diritto alla somministrazione gratuita e prioritaria.I bambini, no. Dovranno aspettare il secondo turno. Solo allora, intorno a metà novembre, potranno accedere ai vaccini anti-influenza. Solo allora avranno la priorità rispetto ad altre fasce della popolazione. È la fase 2 della campagna di vaccinazione con la corsia preferenziale assegnata ai piccoli compresi tra i 6 mesi e i 6 anni.Il quadro di riferimento è la polemica per l'assenza dei vaccini. Per il Salento ci sono 283mila dosi di prima somministrazione: su queste basi, al momento, nelle farmacie ci potranno essere dosi per 1 salentino ogni 138. Una situazione che potrebbe ribaltarsi se la Regione, come ha anticipato a Quotidiano il direttore del Dipartimento della Salute, Vito Montanaro, emanerà un'ordinanza che porterà nelle farmacie 14mila dosi per una media che salirà a 53 confezione per ognuna.Ma toriano ai bambini. E a quella che il ministero della Salute definisce vaccinazione consigliata «anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica». Nella circolare ministeriale sulla prevenzione e il controllo dell'influenza, per il periodo 2020-2021, sono riportati gli esiti degli studi sugli effetti della vaccinazione dei bambini. Qualche esempio: negli Stati Uniti la vaccinazione del 20-25 per cento di bambini e ragazzi tra i 2 e i 18 anni ha ridotto del 18 per cento le consultazioni mediche per infezioni respiratorie negli adulti. In Canada la vaccinazione dell'83 per cento dei bambini di età inferiore ai 15 anni, ha ridotto l'incidenza di influenza nei soggetti non vaccinati del 61 per cento. In Gran Bretagna (la rilevazione è relativa alla stagione 2014-2015): il 58,6 per cento dei bambini vaccinati e di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, ha ridotto del 90 per cento le visite pediatriche per sindromi simil-influenzali (Influenza-like sindrome) e dimezzato le visite mediche negli adulti.E i pediatri cosa dicono? In perfetta assonanza con il ministero della Salute, Giuseppe Mele, presidente nazionale della Società italiana medici pediatri (Simpe), invita i genitori a vaccinare i figli e ritiene che la partenza tra un mese sia, comunque, compatibile con i tempi dell'arrivo dell'influenza nel Salento. «Faccio un'esortazione calorosa a sottoporre i bambini, dai 6 mesi ai 6 anni, alla vaccinazione antifluenzale invita Mele perché è importante in quanto può dirimere i dubbi sulla eventuale presenza di Covid, rispetto al virus influenzale visto che la sintomatologia è sovrapponibile. È dirimente per un medico e per un pediatra, per potersi orientare soprattutto nel momento in cui c'è un'indicazione molto chiara nel Dpcm di fare i tamponi ai bambini anche solo per una semplice rinite».E sul fatto che la vaccinazione dei bambini sarà resa possibile da metà novembre Mele dice la sua: «Diciamo che l'influenza arriva sempre a fine dicembre, primi di gennaio. Per questa ragione la campagna antinfluenzale è sempre cominciata a novembre. Quest'anno si sta anticipando e pensiamo di vaccinare un gran numero di bambini perché, contrariamente agli altri anni quando abbiamo dovuto pregare i genitori affinché vaccinassero i figli, il coronavirus ha attenzionato i genitori e c'è un approccio differente».Sulla vaccinazione antifluenzale dei bambini e adolescenti sani c'è una vivace discussione da parte della comunità scientifica internazionale. Al momento è offerta gratuitamente a tutti i bambini e adolescenti sani dalla sanità Americana, Canadese e del Regno Unito, nonché da alcuni Paesi dell'Unione Europea: Austria, Finlandia, Lettonia, Slovacchia. Malta, Polonia, Slovenia la raccomandano, ma non la offrono gratuitamente.In Italia, attualmente, diverse Regioni offrono gratuitamente, su richiesta, la vaccinazione ai bambini e adolescenti sani a partire dai 6 mesi di età, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Nella circolare ministeriale è precisato che «il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni al vaccino. Nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, il vaccino antinfluenzale non è sufficientemente immunogenico e pertanto non conferisce una protezione sufficiente. Pertanto, l'immunizzazione con i vaccini influenzali attualmente disponibili non è autorizzata per l'uso o raccomandata per i bambini di età inferiore a 6 mesi».