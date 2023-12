In Puglia dal Pnrr 3,3 miliardi per finanziamenti che hanno tra le priorità i giovani. Solo in Lombardia e Campania la cifra stanziata, in totale, è migliore, ma neppure con una gran differenza. A Milano e dintorni spettano quattro miliardi, alla Campania 3,4. Poi c’è la Puglia , tra le tre regioni che superano la quota tre miliardi. Segue il Lazio con 2,7 miliardi. Ma al tacco d’Italia va comunque leggermente meglio, perché i finanziamenti sono distribuiti a tappeto e non riguardano solo le grandi città. Dato per scontato il primato del capoluogo di regione Bari, alle altre città non spettano le briciole.

A Lecce, ad esempio, arriveranno in totale 245 milioni di euro, a Taranto 126, e a seguire gli altri capoluoghi. Può esultare il Salento: a Tricase, tanto per citare un centro, saranno finanziati progetti con priorità ai giovani per oltre 300 milioni di euro, a Otranto si tocca la stessa cifra, a Nardò e Sannicola rispettivamente 150 e 137 milioni. Va bene anche a Ceglie Messapica, nel Brindisino, con 173 mln. Numeri importanti, che a primo impatto colpiscono e quasi stupiscono.

I progetti



Ma che vuol dire progetti del Pnrr con priorità ai giovani? Si tratta di finanziamenti vari, che hanno però diversa natura. Le risorse sono destinate a digitalizzazione, scuola, università e ricerca, inclusione sociale, cultura e turismo, impresa e lavoro, infrastrutture. L’elaborazione di Openpolis, che per la prima volta spiega come cambierà la vita dei ragazzi italiani grazie ai fondi europei, traccia anche un bilancio tra le varie finalità dei progetti. «Ciò che emerge è che oltre la metà degli interventi (68.653) riguardano l’ambito della digitalizzazione. Dalle imprese ai privati, dalla pubblica amministrazione alle iniziative di cittadinanza digitale . Segue il settore relativo agli studi: scuola, università e ricerca, con oltre 42mila progetti - si legge nello studio pubblicato dalla società di statistica -. Con numeri ampiamente inferiori le altre aree interessate sono inclusione sociale (6.842 interventi), cultura e turismo (3.706), impresa e lavoro (1.538) e infrastrutture (1.062)». «Considerando invece i finanziamenti allocati, la classifica cambia leggermente. Con scuola, università e ricerca al primo posto, seguita da digitalizzazione (8 miliardi), inclusione sociale (7,3), infrastrutture (6,6), impresa e lavoro (1,2) e cultura e turismo (0,8)». A livello nazionale basti pensare che sono previsti 10,7 miliardi per scuola, università e ricerca (con il tema degli alloggi per gli studenti che è destinato a cercare di cambiare la geografia universitaria italiana).

I problemi