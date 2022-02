Il Pnrr come risposta alla disoccupazione femminile: 40 miliardi con l’obiettivo di mitigare il gender gap

L’ultimo allarme lanciato dall’Ufficio studi di Confcommercio a proposito dell’occupazione femminile al Sud - in un numero, nella fascia 15-64 anni è scesa al 33% - ha tracciato una fotografia preoccupante ante pandemia. Ed è forse l’aspetto più preoccupante perché è pacifico che lo sconquasso economico del Covid abbia peggiorato le condizioni e penalizzato in primis le categorie più deboli, donne e giovani. Anche per questo motivo il Pnrr,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati