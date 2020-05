«Qui tamponi come in Veneto. Pronto il manuale sulla sicurezza per la ripartenza»: parla l'epidemiologo Lopalco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponi agli operatori sanitari neo assunti e, se il medico del lavoro lo dovesse ritenere opportuno, anche nelle aziende alla ripresa. È la linea dettata dal professore Pierluigi Lopalco , epidemiologo dell'Università di Pisa a capo della task force pugliese per l'emergenza coronavirus.«Vorrei subito chiarire un punto: non abbiamo mai negato un tampone a nessuno, la nostra strategia si è basata sempre su ragionamenti scientifici, seguendo le indicazioni dell'Istituto superiore della Sanità e dell'Oms, e valutando il profilo di rischio».«Spesso viene preso come modello il Veneto, bene. Il Veneto, mediamente, ha effettuato 20 tamponi per ogni caso, noi in Puglia circa 17. Ovviamente, se andiamo a leggere solamente il numero assoluto di tamponi sembra che ci sia una strategia opposta, ma non è così: il Veneto ha un numero di casi e di catene di contagio nettamente superiori. In Veneto sono stati fatti circa 384.000 tamponi su 18.300 casi. In Puglia ne sono stati fatti circa 71mila circa su 4.200 casi. Noi abbiamo dovuto gestire solo, metta tra virgolette la parola solo, 18 focolai: 6 all'inizio negli ospedali e poi 12 nelle Rsa. Ultimamente anche un focolaio in un'azienda della provincia di Bari. Ma nulla di paragonabile a quanto accaduto in Veneto o nelle altre regioni del Nord. Sul territorio, invece, abbiamo gestito solo cluster familiari, che abbiamo immediatamente isolato».«Sa chi presenta il valore assoluto superiore in Italia? Il Molise. Se dovessimo analizzare solo questo indicatore, dovremmo quindi ritenere che oggi sia più pericoloso andare in Molise che a Milano. Ovviamente non è così, basta questo esempio per capire che non si può in un'analisi epidemiologica prendere in considerazione un unico indicatore. L'indice R0 è solo uno dei 21 indicatori che vengono misurati, analizzandone solo uno si ha un quadro del tutto incompleto e non oggettivamente veritiero».«Se ne potranno fare teoricamente di più ma sempre secondo un metodo scientifico e valutando il profilo di rischio. Ad esempio, faremo i tamponi ai medici neoassunti e a tutti gli operatori sanitari che rientreranno al lavoro dopo un periodo di inattività. Stiamo assumendo tantissimi infermieri e medici e molti di questi avevano già prestato servizio nelle regioni del nord. Quindi, prima di entrare in servizio nei nostri ospedali faranno il tampone».«Potranno essere fatti anche nelle aziende ma sempre dopo una valutazione del medico del lavoro competente. Il medico farà una valutazione del rischio, è il suo lavoro, e deciderà cosa fare. Se riterrà che è necessario fare i tamponi li faremo. Non abbiamo mai negato nemmeno un tampone, a nessuno».«È pronto, è stato consegnato proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) dal team di professori che ha lavorato notte e giorno per fare il prima possibile. In dieci giorni è stato prodotto un manuale di 200 pagine, un lavoro enorme. Si tratta ovviamente di una bozza che adesso andremo a condividere con la Regione e tutti gli attori».«Preciso subito: il manuale non fornisce prescrizioni ma indicazioni. Indicazioni che saranno condivise con tutte le categorie interessate: aziende, parrucchieri, lidi, uffici, bar, ristoranti. Come dicevo, è stato fatto un lavoro incredibile. Ora, già da oggi, entreremo nella fase della condivisione e discussione, dovremo creare le giuste condizioni di mediazione tra sicurezza e esigenze dei professionisti».«Misurazione della temperatura corporea agli ingressi, distanziamento sociale e obbligo di mascherine».«Abbiamo province in cui il virus praticamente non circola più. Solo in provincia di Bari e Foggia abbiamo una circolazione più attiva, ma il dato si sta stabilizzando. Il virus circola con le nostre gambe, speriamo non riprenda a correre con le riaperture».