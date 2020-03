Piconese nominato all'Arif e le opposizioni insorgono

Paola COLACI

L'ipotesi era nell'aria da tempo. L'ufficialità, però, è arrivata soltanto ieri. Il governo regionale di Michele Emiliano si avvia a designare sub commissario dell'Arif il coordinatore leccese di Art1Mdp, Salvatore Piconese. Il via libera alla delibera di giunta è arrivato a maggioranza dei voti dalle Commissioni Affari generali e Agricoltura e Foreste riunitesi in seduta congiunta. Anche se il decreto ufficiale di nomina sarà firmato nella giornata odierna, già da ieri tuttavia all'indirizzo del governo regionale e del presidente Michele Emiliano piovono critiche feroci. L'opposizione in Consiglio regionale accusa il governatore di «poltronite e forzature pre-elettorali». Ma c'è anche chi, come Domenico Damascelli di Forza Italia, invoca l'intervento dell'Autorità nazionale anticorruzione, mentre il Movimento 5 Stelle annuncia un esposto proprio all'Anac. Si vedrà.

Intanto ieri le Commissioni regionali presiedute da Filippo Caracciolo e Donato Pentassuglia hanno espresso parere favorevole a maggioranza alla delibera della Giunta regionale che sostituisce il sub Commissario dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali. Un incarico inizialmente affidato a Francesco Ferraro. Ma a seguito dell'indisponibilità dell'ex sindaco di Acquarica del Capo, in qualità di vice del commissario Gennaro Ranieri è stato designato proprio Piconese, esperto di marketing e management e fedelissimo del consigliere regionale di Articolo 1 Ernesto Abaterusso. Lo stesso Piconese che nelle scorse settimane aveva presentato la sua candidatura a direttore generale del Consorzio Asi di Lecce. L'ipotesi che a spuntarla sugli altri candidati potesse essere il sindaco di Trepuzzi Giuseppe Taurino, tuttavia, aveva scatenato non poche fibrillazioni proprio tra le file del nuovo gruppo consiliare Senso Civico di cui fanno parte lo stesso Abaterusso e i due assessori regionali Cosimo Borraccino e Alfonso Pisicchio. Ma tant'è. Ora a contestare questa nomina è invece l'opposizione regionale.

«Nonostante lo stato drammatico in cui versa la nostra agricoltura, nonostante tutti i flagelli e i problemi che l'affliggono, l'Arif lungi dall'essere a servizio esclusivo degli agricoltori continua ad essere utilizzata dal centrosinistra di Emiliano come un poltronificio», incalza Damascelli. «Anziché indicare una figura esperta nel settore, individuata in base alle sue competenze, il centrosinistra, ancora una volta, ha inteso fare lottizzazione tra partiti. Sulla questione, comunque, ho chiesto anche di acquisire un parere all'Autorità nazionale anticorruzione». Sulla stessa lunghezza d'onda anche i consiglieri regionali di FdI Saverio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola. E naturalmente, il capogruppo Ignazio Zullo. «La poltronite di Emiliano è più forte di qualsiasi virus attaccano a mezzo nota congiunta - Da oggi sono sospese tutte le attività regionali tranne quella delle nomine. E quella del sub commissario Arif, poi, è la conferma di come Michele Emiliano utilizzi le poltrone solo per ottenere consenso elettorale. Un mercato delle vacche teso a premiare ora questa forza politica ora un'altra solo per accaparrare voti in vista delle Regionali». Oltre a stigmatizzare l'operazione politica, i consiglieri di Fratelli d'Italia scendono nel dettaglio dell'analisi delle competenze di Piconese. «La sua nomina è una forzatura senza precedenti e decisamente scandalosa, perché noi siamo convinti che non abbia neppure i requisiti per ricoprire l'incarico: non ha nessuna esperienza nel settore Agricoltura ed è un libero professionista con laurea in Scienze Politiche». Ma ne fa una questione di curriculum anche il Movimento 5 Stelle. «Nessuno di noi ha ricevuto il curriculum del nuovo sub commissario e le motivazioni che hanno portato alla sua scelta sottolineano i pentastellati Rosa Barone e Marco Galante - Un modo di fare a cui purtroppo la Giunta ci ha abituati in questa legislatura: nomine che dovrebbero avere al primo posto la competenza, fatte invece solo per motivazioni politiche. Presenteremo, comunque, un esposto all'Anac per accertare eventuali incompatibilità, ma in attesa di una risposta chiediamo alla Giunta di fornire le motivazioni alla base della nomina a tutti i consiglieri regionali».

