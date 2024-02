I Piccoli Comuni di Puglia hanno un nuovo coordinatore: è il sindaco di Roccaforzata

Piccoli Comuni in Puglia: Michelangelo Serio, sindaco di Roccaforzata in provincia di Taranto è il nuovo Coordinatore Anci Puglia. Eletti anche i 12 componenti del Coordinamento regionale.

La nomina

La nomina è avvenuta per acclamazione nella riunione dell’Assemblea regionale dei Comuni di minore dimensione demografica svoltasi nella sede Anci di Bari, alla presenza del Vicepresidente Vicario Michele Sperti, del Vicepresidente Noè Andreano e del Vicesegretario Domenico Sgobba.

Contestualmente l’Assemblea ha eletto i 12 componenti del Coordinamento. La Consulta regionale dei Piccoli Comuni, costituita ai sensi dell’art. 16 dello Statuto di ANCI Puglia, rappresenta tutti i Comuni aderenti all’ANCI Puglia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

«Il mio impegno – ha dichiarato Michelangelo Serio - sarà improntato sulla condivisione e sulla collaborazione, al fianco dei colleghi sindaci, per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e dei territori».

Il Coordinamento Piccoli Comuni è composto dal Coordinatore e da un numero di componenti pari a 12, in proporzione al numero di enti di minore dimensione demografica presenti in ogni provincia.

L’elenco degli eletti:

Michelangelo Serio, Sindaco di Roccaforzata (Coordinatore)

Michele Peragine, Vice Sindaco di Binetto (Ba)

Diego Iacono, Sindaco di Chieuti (Fg)

Massimo Venditti, Sindaco di Celenza Valfortore (Fg)

Palma Maria Giannini, Sindaco di Celle San Vito (Fg)

Adalgisa La Torre, Sindaca di Ordona (Fg)

Emanuele Solazzo, Sindaco di Arnesano (Le)

Luca Benegiamo, Sindaco di Giuggianello (Le)

Monica Gravante, Sindaca di Giurdignano (Le)

Giandomenico Letizia, Assessore di Diso (Le)

Antonio Donno, Sindaco di Muro Leccese (Le)

Edoardo Calò, Sindaco di Zollino (Le)

Antonio Cardea, Sindaco di Faggiano (Ta)

In Puglia sono 88 i Piccoli Comuni su 257 totali, così ripartiti: 42 in provincia Lecce, 38 provincia di Foggia, 2 in provincia di Bari e 6 in provincia di Taranto.

Il più piccolo Comune della Puglia Celle San Vito con 148 abitanti.

In Italia sono 5.526 i Comuni con popolazione inferiore ai i 5.000 abitanti, rappresentano il 69,95% del totale dei Comuni. Il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di Piccoli Comuni. Ne conta 1.045, cioè il 18,91% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia con 1.035.