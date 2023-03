Meno casi di Covid in Puglia, ma picco di influenza soprattutto tra i bambini

In Puglia, nonostante la stagione invernale sia ormai agli sgoccioli, si registra una nuova impennata di casi di influenza tra i bambini e i ragazzi. Secondo l'ultimo rapporto Influnet, la rete dei medici sentinella, tra i bimbi dai 0 ai 4 anni si registra una incidenza elevata rispetto alla media degli anni scorsi, pari a 18,9 casi ogni mille assistiti. Lo stesso accade nella fascia da 5 a 14 anni, dove l'incidenza è di 16,26 casi ogni mille assistiti. Tra gli adulti, invece, la media è più contenuta, pari a 5,22 per mille. Solamente nell'ultima settimana di monitoraggio i medici hanno rilevato 485 casi di influenza in totale.

Calano i casi Covid

In Puglia, nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, il numero dei nuovi casi di positività al Covid è tornato a calare, passando da 35,6 casi ogni 100mila abitanti di sette giorni prima agli attuali 31,1 casi. Lo rileva il monitoraggio ministeriale. Anche negli ospedali sono in diminuzione i ricoveri legati al Covid e restano sotto la media nazionale: nei reparti di Medicina il tasso di occupazione dei posti letto è pari al 3,8% contro il 5,2% del resto d'Italia; nelle terapie intensive è pari allo 0,8% contro l'1,4% nazionale.

I vaccini per provincia

ASL BARI: Negli ultimi sette giorni, con poco più di 300 nuove somministrazioni, la campagna anti-Covid della ASL Bari ha raggiunto un totale di 3 milioni e 189.474 vaccinazioni, di cui 1 milione e 124.075 prime dosi, 1 milione e 88.848 seconde, 840.138 terze, 130.999 quarte e 5.414 quinte dosi. I residenti over 12 anni che già effettuato la terza dose sono 819.818 (80,7%). Nella fascia dai 60 anni in poi, i residenti che hanno scelto di fare anche la quarta dose ammontano a 108.331, pari al 35% del target. Anche per il mese di marzo, la ASL Bari mette a disposizione della popolazione diversi hub (con accesso diretto) e uffici Sisp (con prenotazione) per garantire a tutti di potersi vaccinare.

ASL BAT: Non ci sono dati aggiornati disponibili.

ASL FOGGIA: In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 1.429.379 dosi di cui 521.161 prime dosi, 501.507 seconde dosi, 362.135 terze dosi, 44.576 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili. Sono 316.180 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 12.708 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE: Dall’inizio della campagna vaccinale antiCovid sono 1.851.705 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.868 prime dosi, 659.968 seconde dosi (incluse monodose), 486.691 terze dosi e 54.178 quarte dosi.

ASL BRINDISI: Nella Asl Brindisi, secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 965.643 dosi di vaccino, di cui 342.522 prime dosi, 332.424 seconde dosi, 261.521 terze dosi e 29.176 quarte dosi; mediamente sono state somministrate 1.339 dosi per giornata di vaccinazione.

Sono stati vaccinati 316.020 residenti con il ciclo completo (85,7%), 329.839 con almeno una dose (89,5%) e 244.715 vaccinati con terza dose (70,6%); 28.683 residenti hanno ricevuto la quarta dose. Sono 136.360 le dosi erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 59.097 (43,4%) in ambulatorio.

ASL TARANTO: Non ci sono dati aggiornati disponibili.