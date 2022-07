Piano casa, costruttori e ordini professionali soddisfatti: «Vince la rigenerazione urbana»

Il sì in Commissione regionale Urbanistica alla proposta di legge sul Piano casa restituisce speranza al mondo dell’edilizia, frastornato da anni di leggi in proroga e incertezze che hanno reso accidentata la strada degli investimenti e dello sviluppo. «Quella trovata è una buona sintesi - dice Valentino Nicolì, presidente di Ance Lecce - e come costruttori possiamo ritenerci soddisfatti. Restano ancora delle questioni irrisolte, come quella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati