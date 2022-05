Piano casa, la maggioranza verso l'accordo: vertice aggiornato a giovedì

Sulla nuova legge sul Piano casa si va verso l'accordo in maggioranza di centrosinistra in consiglio regionale pugliese. Oggi si è svolta una riunione alla quale ha partecipato anche l'assessora all'Urbanistica, Anna Grazia Maraschio, non è stata presa una decisione perché il vertice è stato aggiornato a giovedì. Però c'è stato un avvicinamento tra le parti e si va verso un testo unico da portare in Consiglio.

La proposta dei consiglieri Pd

Al momento, infatti, la maggioranza è divisa, con alcuni consiglieri del Pd che hanno depositato una proposta di legge per superare il vecchio Piano casa impugnato dal governo, mentre la Giunta stava lavorando ad un altro documento. Da quanto è emerso oggi, si dovrebbe andare verso una condivisione e la cucitura dello strappo, con la redazione di una unica proposta di legge.