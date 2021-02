Pfizer agli over 80: da lunedì le chiamate per le somministrazioni a 250mila persone

Dopo qualche incertezza di troppo, alla fine la Puglia ha deciso: da lunedì 8 febbraio le Asl inizieranno a contattare gli over 80 per raccogliere le dichiarazioni di interesse ad essere vaccinati contro il Covid, la settimana successiva si dovrebbe passare alla fase esecutiva delle somministrazioni. Non dovrebbe esserci un vero e proprio sistema di prenotazione, dovrebbero essere i dipartimenti di Prevenzione a chiamare i circa 250mila anziani (le liste sono già pronte) e a fissare l'eventuale appuntamento. Anche se l'assessorato sta ancora valutando la possibilità di un sistema di prenotazione online, la settimana prossima la situazione sarà definita. Quel che è certo, invece, è che chi è impossibilitato a deambulare, la somministrazione del vaccino avverrà a domicilio; tutti gli altri, dovranno raggiungere i centri vaccinali che verranno indicati dalle Asl stesse. Quasi certamente verrà utilizzato il siero Pfizer, visto che su quello AstraZeneca l'indicazione è di inocularlo agli under 55enni. Mentre, sempre lunedì 8 febbraio inizieranno le somministrazioni del vaccino Moderna agli odontoiatri, poi sarà la volta di medici privati e farmacisti. Con loro si concluderà ufficialmente la fase 1, ma contemporaneamente sarà partito anche il secondo step della campagna vaccinale.

Il dover utilizzare il vaccino Pfizer anziché AstraZeneca per immunizzare gli anziani comporterà problemi organizzativi non di poco conto, viste le caratteristiche del siero che necessità di una conservazione a bassissime temperature (-80 gradi circa). Ma, al momento, non c'è altra soluzione all'orizzonte, anche se un po' tutte le Regioni adesso stanno spingendo sul governo italiano affinché faccia pressioni per portare in Europa il vaccino russo Sputnik V. Lo scetticismo iniziale di molti esperti, tra epidemiologi e virologi italiani, è stato superato dai dati scientifici pubblicati anche su Lancet: il siero funziona, ha un'ottima capacità di copertura ed è più semplice da utilizzare. Lo stesso assessore pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, giovedì ha detto che «il problema del vaccino russo è tutto autorizzativo». «Non ci sono altre preclusioni ha spiegato - un vaccino per essere usato in un Paese dell'Unione europea deve avere l'autorizzazione dell'agenzia europea, l'Ema. Le autorità nazionali, l'Aifa per quanto ci riguarda non possono autorizzare autonomamente un vaccino. Se il vaccino russo passa al vaglio Ema non si vede perché non dovrebbe essere usato. Più vaccini abbiamo meglio è».



Alcune Regioni vorrebbero anche avere libertà di acquistare autonomamente le dosi dei vaccini, la Puglia non condivide: «Non credo sia una strada percorribile dice Lopalco no a mercati paralleli. L'acquisto centralizzato è stato fatto dall'Unione europea e, poi, se Pfizer non è nella possibilità di rifornire l'intera Europa figuriamoci se può distribuire dosi ad una singola regione italiana». Per Lopalco, quindi, l'unica vera soluzione è ampliare il ventaglio di vaccini a disposizione. «Penso a Sputnik aggiunge anche se bisogna capire se l'Aifa può assumersi la responsabilità di autorizzare un vaccino in emergenza senza che lo abbia fatto prima Ema».

L'altra questione è quella delle varianti, che si stanno diffondendo anche in Italia. Ieri a lanciare l'allarme sono stati l'Istituto superiore della Sanità e il ministero della Salute: «In alcune regioni si registra la circolazione di varianti virali per cui è necessario prendere provvedimenti particolarmente restrittivi soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti», ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute.

«In questo momento conosciamo bene i risultati della variante inglese che è più contagiosa di circa il 50% è più letale di circa il 20%. E che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito. Preoccupa più delle altre varianti, almeno nell'immediato. Questo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci delle altre, ma la brasiliana e la sudafricana per il momento sono ancora sporadiche in Europa», ha aggiunto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Preoccupazioni confermate da Lopalco: «L'allarme varianti esiste ammette quella inglese in particolare appare più aggressiva: ha una più rapida capacità di propagarsi e forse ha anche una letalità maggiore». In Puglia, però, al momento «sembra non ci sia circolazione della variante inglese prosegue Lopalco i casi individuati sono sporadici e sempre legati a soggetti che hanno avuto contatto diretto con la Gran Bretagna».

