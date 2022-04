Pet therapy a Oncoematologia: una bulldog francese fa compagnia ai piccoli pazienti

Un'amica a quattro zampe per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Si chiama Maya, è una bulldog francesce che se ne va in giro per i corridoi dell'ospedale insieme ai bambini.

E' il progetto di pet therapy nato del 2028 per volontà di due addestratori cinofili e genitori di un bambino ricoverato in reparto.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Donna sul ponte vuole buttarsi di sotto, salvata dal cane vigile del... AL PEDIATRICO DI FIRENZE Morto 'Cannella', il cane dottore dei bimbi: "Ha...



"Vieni con me bau bau" e Maya, la bulldog francese che fa compagnia ai piccoli degenti del reparto di Oncoematologia pediatrica, la segue per i corridoi del reparto.

«Continua ogni mercoledì il programma di pet therapy grazie al progetto portato avanti da Apleti odv e Vir Labor- Centro Nazionale di Educazione e Formazione Cinofila CFNR ENCI nel reparto del Policlinico di Bari - scrive sul suo profilo facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -.Grazie al loro impegno e al sostegno di quanti con il loro contributo rendono possibile l'impegno di questi professionisti di cure complementari a fianco dei piccoli pazienti».