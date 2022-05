Pedofilia: adescati via social in Puglia 25 minori nel 2021: «La pandemia ha peggiorato le cose»

Nel 2021 sono stati 25 i minori pugliesi adescati su social network, giochi online e app di messaggistica. Il dato è fornito dal dirigente facente funzione del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Puglia, Andrea Carnimeo, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta alla pedofilia.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Le “stanze degli orrori” sul deep web: 17enni pagavano... L'OPERAZIONE Abusi e sadismo, anche sui neonati: sgominata rete di pedofili.... L'INCHIESTA Blitz contro la pedofilia, 10 arresti: nei pc anche foto oscene di...

«Quanto accaduto negli ultimi due anni per l'emergenza pandemica - spiega - , ha accelerato i processi di avvicinamento tra bambini e internet, ha intensificato il rapporto di reciproca attrazione che già esisteva tra adolescenza e servizi di rete sociale online, mostrando però altrettanto velocemente il suo lato oscuro». In questo scenario è «considerevole - continua - il numero dei bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento».

Cresce, infatti, il numero di soggetti indagati per entrambi i reati: nel 2021 - fa sapere la Polizia postale pugliese - sono state denunciate per pedofilia 53 persone, 9 sono state sottoposte a misure cautelari, 66 sono state le perquisizioni eseguite e 1325 i siti web monitorati nell'ambito di attività di prevenzione a contrasto alla pedopornografia. Nel primo trimestre del 2022 si assiste a un ulteriore incremento del numero degli arrestati rispetto allo stesso periodo del 2021.